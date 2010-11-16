Прес-конференція на тему: “З ініціативи громадськості створюється оргкомітет із вшанування жертв голодомору-геноциду 1932-1933”

17 листопада - 13-00- Прес-конференція на тему: “З ініціативи громадськості створюється оргкомітет із вшанування жертв голодомору-геноциду 1932-1933”. Об 11-00 розпочнеться засідання Оргкомітету. До складу громадського оргкомітету дали згоду увійти: академік Ігор Юхновський, Євген Сверстюк; екс-віце-прем’єри академік Микола Жулинський та Іван Васюник, Генеральний секретар Світового конгресу Українців Стефан Романів, ректор Києво-Могилянської Академії Сергій Квіт, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Вакарчук, історики Володимир В’ятрович та Василь Марочко, культурні діячі Ніна Матвієнко, Євген Станкович, правозахисник Євген Захаров (НаУКМА, вул. Сковороди, 2, Центр «Музей української звитяги»). Телефони: +380 32 299-45-15, +380 63 628-68-69 , history@cdvr.org.ua.

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