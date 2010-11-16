17 листопада - 13-00 - Прес-конференція на тему: "До чого приведе ліквідація ЖЕКів і передача будинків власникам квартир? ОВББ - спосіб самоврядування по-європейськи або постійна війна за свій будинок?" . Учасники: Олександр Крівобородов, начальник управління житлової політики МінЖКГ України; Сергій Вітковський, заст. глави Дарницької РДА з питань комунального господарства; Анатолій Яросевич, глава грромадського центру при Дарницькій РДА; Наталія Горячева, юрист; Роман Черненко, глава управляючої компанії, яка виконує послуги ЖЕКу; Наталія Задер, глава ОВББ "Лісова пісня", Оксана Тихонович, глава ОВББ по вул. Ахматової ( РІА “Новости”, вул. Станіславського, д.3, оф. 50). Потрібна акредитація. Телефони: (067) 825 16 86 (093) 242 25 77.