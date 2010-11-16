Оніщук закликає ухвалити закон про доступ до публічної інформації

Колишній міністр юстиції Микола ОНІЩУК закликає Верховну Раду ухвалити закон про доступ до публічної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

На думку екс-міністра юстиції, запропонований депутатам документ є прогресивним та актуальним. За словами М.ОНІЩУКА, у разі прийняття він змусить владу бути більш відкритою й одночасно зробить її більш контрольованою з боку громадськості.

Це тест для влади на спроможність рухатись у напрямку демократичних стандартів», - сказав М.ОНІЩУК.

Він додав: «У нас немає альтернативи, ніж ухвалити цей закон і здійснювати кроки для забезпечення його виконання».

Як повідомляв УНІАН, законпроект “Про доступ до публічної інформації”, автором якого є народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО (БЮТ), перебуває на етапі підготовки до повторного другого читання.

Законопроект передбачає процедуру реалізації права на доступ до інформації шляхом подання запитів на інформацію, а також зобов`язує розпорядників інформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність.

Крім того, у Верховній Раді наявний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної інформації)», авторами якого є народні депутати Олена БОНДАРЕНКО, Володимир ЛАНДИК (обидва – фракція Партії регіонів) та Юрій СТЕЦЬ (фракція НУ-НС).

Станом на 11 листопада депутати узгодили низку позицій законопроекту про доступ до публічної інформації.

Як повідомили А.ШЕВЧЕНКО та О.БОНДАРЕНКО, депутати напрацьовують поправки, які дозволять Верховній Раді ухвалити законопроект “Про доступ до публічної інформації” у повторному другому читанні. Також вони розробляють нову редакцію Закону “Про інформацію” на базі законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до публічної інформації)».

Переговорна група узгодила ключові принципи, які будуть відтворені у законах:

1) публічна особа (політик, державний службовець) має менший захист свого приватного життя, ніж звичайний громадянин;

2) інформація, якою розпоряджаються органи влади, є апріорі відкритою для всіх громадян, крім випадків, описаних законом (наприклад, конфіденційна інформація, таємниця, службова інформація);

3) доступ до таємної інформації (наприклад, державна таємниця, оперативно-розшукова діяльність тощо) регламентується окремими законами;

4) доступ до інформації не повинен блокувати роботу органів влади та місцевого самоврядування.

До переговорної групи входять представники Комітету ВР з питань свободи слова та інформації, Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, а також представники ініціативної групи громадських організацій та журналістів.