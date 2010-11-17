В українській політиці є перепони, які жінкам неможливо подолати

У політиці України стоять перепони, які жінкам просто неможливо подолати, сказав у розмові з Deutsche Welle Вальтер Кауфманн, керівник відділу країн Східної Європи берлінського бюро Фонду імені Генріха Бьолля.

Німецький експерт оцінює як дуже погану ситуацію з представництвом жінок у владі в Україні. «Менше 8% депутатів українського парламенту – жінки. Такі цифри самі за себе говорять. Але проблема глибша, адже політичний процес закритий для жінок уже на ранньому рівні. Може, в якісь сільради жінки й можуть пройти, але як тільки починаються гроші, починається значення політичних постів, то з’являються бар’єри, які заважають жінкам», - каже Кауфманн.

За словами німецького експерта, квоти на представництво жінок у політиці можуть допомогти зарадити такій ситуації з жінками в українській політиці. Але квоти – лише допоміжний інструментом. «Головне – розвивати політичну культуру, долати самі перешкоди, які заважають громадянам брати участь у політичному процесі». Як каже експерт, на це й направлена робота Фонду в Україні. «Політично-суспільна реальність, яку ми сьогодні бачимо в Україні, не дозволяє поки що говорити про демократію, про її прозорість. Дуже велика відстань між політиками та громадськістю. У громадськості немає відчуття, що їх інтереси представлені». На думку представника німецького фонду, це можна змінити тільки шляхом глибокої зміни політичної культури.

Тим часом формально на шляху рівності можливостей чоловіків і жінок у політиці Україна зробила певні кроки. Її обрали одним з членів Виконавчої ради новоствореного органу ООН з питань гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок (UN Women). До складу Ради увійшла 41 країна, з яких 35 були призначені за географічним принципом та 6 від країн, які роблять найбільший внесок до бюджету новоствореного органу. Від групи країн Східної Європи в роботі Ради разом з Україною візьмуть участь також Естонія, Росія та Угорщина. Україну обрали на три роки.

Німецька хвиля