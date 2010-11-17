Оголошується конкурс на участь у Семінарі «Громадські кампанії на захист прав людини», що організовує Громадська організація «М’АРТ» (Чернігів, Україна) разом з Гельсінським Фондом з Прав Людини (Варшава, Польща) за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Семінар є навчальним заходом всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».

Учасники семінару зможуть отримати спеціальну підготовку щодо планування та проведення ефективних громадських кампаній на підтримку та захист прав людини.

До участі у конкурсі запрошуються громадські активісти, які мають досвід активних дій на захист прав людини та суспільних інтересів та зацікавлені у поглибленні знань у даній сфері. Вік аплікантів не обмежений.

Учасники семінару познайомляться з наступними темами:

- Філософія та основи концепції прав людини

- Документи з прав людини

- Національні та міжнародні механізми захисту прав людини

- Що таке громадська правозахисна кампанія: основні поняття та принципи

- Планування громадської кампанії на захист прав людини

- Як зробити кампанію успішною (інструментарій громадської кампанії)

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.

Критерії відбору для участі у семінарі є наступними:

- Наявність мотивації і планів, пов’язаних з проведенням громадських кампаній на підтримку та захист прав людини;

- Чітке уявлення проблеми, що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути проведення громадської кампанії;

Семінар проходитиме з 15 по 21 грудня 2010 року у м. Чернігів .

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників семінару, витрати на проїзд до місця проведення семінару й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).

Для участі у конкурсі необхідно:

По-перше: Зареєструвати свою кандидатуру на участь у Семінарі «Громадські кампанії на захист прав людини» та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури на вказану вами адресу електронної пошти.

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у навчальних заходах програми необхідно заповнивши реєстраційну анкету он-лайн.

По-друге: Підготувати та надіслати опис планів, пов’язаних з проведенням громадських кампаній на підтримку та захист прав людини. Опис викладається у вільній формі. Обов’язковими елементами опису мають бути:

1) конкретизація проблеми, що представляє суспільний інтерес і на рішення якої має вплинути проведення громадської кампанії;

2) представлення теми та мети кампанії, що планується.

Ваша кандидатура вважається зареєстрованою, а опис планів прийнятим на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.

Контакти організаторів для отримання додаткової інформації:

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com

Контактні особи:

Костянтин Рєуцький (моб. тел.: +380506280661) та Сергій Буров (моб. тел.: +380509219967)

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17:00, 5 грудня 2010 року.

Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну, розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 8 грудня 2010 року.