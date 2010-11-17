Табачник і Азаров претендують на «Будяк року»

Традиційно наприкінці року українські правозахисники визначають претендентів на антипремію «Будяк року». «Нагорода» дається за найгірші порушення прав людини в Україні.

10 грудня цього року Україна дізнається, хто з чиновників або організацій найбрутальніше порушував права людини. Але з головними претендентами оргкомітет Української Гельсінської спілки з прав людини, яка вручає антипремію, вже визначився.

Як повідомив Deutsche Welle член правління Української Гельсінської спілки Євген Захаров, загалом номінантів є десять. Зокрема шанс отримати «Будяк року» є в усієї Адміністрації президента України - за незаконний збір приватної інформації про соціально активних людей. Також гідним номінантом вважають голову СБУ Валерія Хорошковського. Зокрема, за використовування спецслужби для боротьби з опозицією і через конфлікт інтересів. «Голова СБУ одночасно і власник найбільшого медіа-холдінгу країни, і член Вищої ради юстиції, яка призначає та звільняє суддів», - нагадує Захаров .

Майже рекордсменом за кількістю аргументів на право отримати «Будяк року» є міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов. Окрім великого числа скарг від затриманих на дії міліції, йому закидають ще й негідне ставлення до самих міліціонерів. Як розповідає правозахисник Захаров, у той час, як для вищих ешелонів МВС закуповують дорогі автомобілі, у сотнях райвідділків міліції в Україні немає туалетів.

Міністр освіти України Дмитро Табачник може отримати «Будяк року» за провальне зовнішнє тестування, переписування підручників історії та намагання запровадити у вищій школі платні послуги, повідомив Захаров. Претендентом на антипремію є й прем`єр-міністр Микола Азаров. Його можуть «нагородити» за дискримінацію жінок. Захаров нагадав, що в українському уряді жінок немає, а його керівник неодноразово казав, що керувати – це нежіноча справа.