Як оскаржити набуття прав на знаки для товарів і послуг

Вчора відбувся семінар на актуальну тему "Практичні аспекти співпраці заявників та Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності щодо набуття прав на знаки для товарів і послуг" за участю представників Держдепартаменту та Інституту промислової власності, організований науково-практичним журналом "Інтелектуальна власність".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту інтелектуальної власності, мета заходу – поглиблення знань про діяльність Апеляційної палати Держдепартаменту інтелектуальної власності та отримання унікальних практичних навичок щодо вирішення питань, пов’язаних із набуттям прав на знаки для товарів і послуг, у тому числі на добре відомі знаки.

Відкрила семінар-тренінг начальник управління правового забезпечення промислової власності Держдепартаменту Ірина ВАСИЛЕНКО, яка розповіла про законодавчі основи діяльності Апеляційної палати Держдепартаменту інтелектуальної власності.

"Ми маємо на меті на законодавчому рівні розширити повноваження Апеляційної палати Держдепартаменту, забезпечити максимальну відкритість прийнятих нею рішень, а також надати можливість третім особам подавати заперечення проти рішень Держдепартаменту. Такі новації передбачені проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності", який знаходиться на розгляді у Верховній Раді України", – сказала І.ВАСИЛЕНКО.

"Знак для товарів та послуг, який заявник має намір зареєструвати як добре відомий, повинен бути, у першу чергу, дійсно добре відомим, і це треба підтвердити доказами, а не голослівними заявами про те, що цей знак усі знають. Наступний фактор – вибір відповідного сектору суспільства, тобто знак не повинен бути відомим для всіх споживачів, але обов’язково має бути таким для тієї категорії, на яку розрахований. Тому важливо не тільки вказати цей сектор у заяві, але й попередньо правильно його визначити. Слід зважати також на тривалість використання знака, яка вказує на його історію, статус і репутацію. Це деякі з основних факторів, що впливають на визнання знака добре відомим, але заявник має безперечне право представити будь-які додаткові докази, які будуть переконливими для колегії Апеляційної палати й сприятимуть прийняттю рішення на користь визнання знака добре відомим", - зазначила начальник відділу організації захисту прав Держдепартаменту інтелектуальної власності Інна ШАТОВА.

Начальник відділення організації захисту прав Інституту промислової власності Тетяна САЛФЕТНИК представила аналіз розгляду Апеляційною палатою в I півріччі 2010 року заперечень проти рішень Держдепартаменту інтелектуальної власності щодо набуття прав на знаки для товарів і послуг, зазначивши деякі статистичні дані: "У I півріччі 2010 року Апеляційною палатою було прийнято 34 рішення за запереченнями щодо знаків для товарів і послуг, з них задоволено – 23, частково задоволено – 3 та відмовлено в задоволенні 8 запереченням".

Завершальним етапом проведення заходу був майстер-клас від членів Апеляційної палати Держдепартаменту, у ході якого розглядалися реальні практичні ситуації, які виникають у процесі набуття прав на знаки для товарів і послуг.