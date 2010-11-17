"Зачинено - я на мітингу. Якщо кодекс приймуть, то зачинено назавжди"

Більше двох тисяч підприємців Сум вийшли на площу Незалежності обласного центру на мітинг проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв`язку з цим більшість торгових точок на ринках міста вчора були закриті. Таким чином, комерсанти підтримали всеукраїнську акцію протесту.

На закритих кіосках і торгових місцях ринків міста, а також на закритих дверях ряду магазинів, перукарень та інших закладів представників малого і середнього бізнесу висіли оголошення: «Закрито. Я на акції протесту проти Податкового кодексу. У разі його ухвалення буде закрито назавжди». Не працювали також деякі служби "таксі".

Водночас, на мітингу, який тривав кілька годин, люди тримали державні прапори України, а також безліч плакатів із наступними гаслами: «Мікробізнес – на Майдан! Олігархові – валіза!», «Мікробізнес проти кодексу «за поняттями»!», «Олігархи – злодії, а не влада! Їхній кодекс – кримінальний, а не податковий!», «Азарова – геть!», «Верховна зРада та Уряд – рекетири мікробізнесу!», «Донбас! Кодекс – «порожняк»!», «Олігархи – не влада! Партії – не держава! Україна – не анархія!», «Податковий кодекс Азарова-Тігіпка – на смітник!», «Малий бізнес об`єднує Україну!», «Уряд нас не чує!» і багато інших. Подібні тези звучали і з вуст багатьох виступаючих.

Після закінчення мітингу практично одноголосно була прийнята резолюція, яку підприємці вирішили направити Президенту України, прем`єр-міністру, голові Верховної Ради, голові Ради підприємців при Кабінеті міністрів, голові Сумської облдержадміністрації та меру міста Суми. У резолюції учасники мітингу зажадали відкликати Податковий кодекс з Верховної Ради, скасувати обов`язкові пенсійні внески підприємців за себе, встановити ставки відрахувань до єдиного соціального внеску не більше 20% від мінімальної зарплати.

Крім того, на мітингу підприємці Сум висловили недовір`я уряду України і особисто Миколі АЗАРОВУ, а також зажадали відставки голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

Учасники мітингу звернулися до новообраних депутатів Сумського обласної та міської рад з проханням підтримати вимоги підприємців.

Також сьогодні підприємці з Сум вирушили пікетувати Верховну Раду в Києві.