В Чернігові відкривається Центр правової допомоги безробітним жінкам

На базі Чернігівського громадського комітету захисту прав людини відкривається Центр правової допомоги безробітним жінкам.

Як повідомив кореспонденту УНІАН виконавчий директор Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Віктор ТАРАСОВ, діяльність Центру відбуватиметься у тісній співпраці з Чернігівським міським центром зайнятості.

Презентація Центру правової допомоги безробітним жінкам відбулася в Чернігові під час Ярмарки вакансій та професій. Як зазначила під час презентації юрист Центру Наталія ПІДДУБНА, в Україні історично склалася ситуація, при якій влаштуватися на роботу жінці значно складніше, ніж чоловікові, особливо складно отримувати на рівних умовах оплату праці. "Поруч із упередженістю громадської думки щодо рівності жінок і чоловіків, головною проблемою є відсутність необхідних знань у жінок щодо захисту своїх гендерних та трудових прав", - зауважила Н.ПІДДУБНА.

Директор Чернігівського міського центру зайнятості Олександр ЗЕВЧЕНКО зазначив, що останнім часом почастішали випадки порушення трудового законодавства, особливо з боку роботодавців, які відкрито займаються дискримінацією безробітних, особливо жінок. "Безробітні ж, в свою чергу, не мають можливості адекватно реагувати на ці утиски через низьку правову культуру і слабке знання трудового законодавства. Жінки, які втратили роботу, у своїй більшості не мають можливості самотужки розібратися в нашому дуже складному законодавстві. А для звернення по юридичні консультації в них просто не вистачає грошей. Тому діяльність Центру правової допомоги допоможе безробітним, що звертатимуться до Чернігівського міського центру зайнятості", - вважає О.ЗЕВЧЕНКО.

Серед основних завдань діяльності Центру - надання безкоштовної допомоги безробітним жінкам з позиції рівних можливостей для відновлення порушених прав у сфері трудових відносин та допомога у вирішенні трудових конфліктів з роботодавцями, у т.ч. за допомогою "гарячої" телефонної лінії; підвищення правових знань жінок шляхом видання та розповсюдження інформаційних матеріалів, що містять інформацію про правові методи вирішення найбільш типових порушень з боку роботодавців, що стосуються прав жінок, гендерної рівності на робочому місці або сексуальних домагань з боку колег по роботі або керівництва; роз`яснювальна та просвітницька діяльність з безробітними жінками з метою запобігання торгівлі людьми та переправленню їх до інших країн з метою незаконної експлуатації тощо.