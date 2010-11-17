Молодь Італії відзначає Міжнародний день студентів маніфестаціями

Молодь Італії відзначає в середу Міжнародний день студентів численними масовими маніфестаціями протесту проти реформи системи освіти, міцно пов`язаної з ім`ям міністра освіти і у справах університетів Маріястелли ДЖЕЛМІНІ.

Як повідомляють РИА-Новости, мітинги, сидячі страйки, пікети, демонстрації і інші акції протесту, в яких беруть участь десятки тисяч старшокласників, ліцеїстів і студентів, а також викладачів і професорів, які підтримують їх вимоги, проходять в ці години в 100 містах Італії.

Учасники цих акцій висловлюють свою незгоду і крайню заклопотаність у зв`язку з можливими наслідками реформи М.ДЖЕЛМІНІ, яка, зокрема, передбачає істотне скорочення державного фінансування всієї сфери освіти. У Римі відразу дві могутні маніфестації протесту під гаслами "У нас відбирають майбутнє" та "Що можна зробити серед цих розвалин?" фактично блокували весь дорожній рух в центральній частині міста. Колони студентів пішли ходою від найбільшого Римського університету "La Sapienza", будівля якого зараз обтягнута пластиковими червоно-білими стрічками, які зазвичай використовують для огорожі небезпечних споруд в аварійному стані.

"З жовтня ми з друзями беремо участь в різних маніфестаціях протесту проти так званої "реформи ДЖЕЛМІНІ". Чотири столичні ліцеї вже припинили навчання і фактично знаходяться зараз під керівництвом старшокласників. Нас підтримують багато викладачів, які можуть втратити роботу в результаті скорочення витрат на освіту. Всіх нас не влаштовує таке положення, при якому здобути гідну освіту в державних, а не приватних учбових закладах стає все важчим", - сказав 18-річний учасник демонстрації, який несе транспарант "Ви вже все скоротили. Тепер відріжте нам руки".

У Мілані багато тисяч школярів і студентів проводять вже другу за останній місяць акцію під назвою "No Gelmini day". У північній столиці їх вимоги активно підтримує Комітет іммігрантів Італії, який також вивів молодь на вулиці і площі міста. Масові маніфестації студентів проходять в ці години у Венеції, Трієсті, Вероні, Болоньї, Перуджі, Флоренції, Неаполі, Салерно, Палермо, Кальярі і інших великих містах по всій території Італії.

Пряму радіотрансляцію акцій протесту у зв`язку з Міжнародним днем студентів здійснюють радіостанції і інтернет-сайти ряду університетів.

У Союзі студентів Італії РИА-Новостям повідомили, що нинішня маніфестація зовсім не означає завершення могутньої кампанії протесту, яка йде вже півтора місяці. Заплановані нові масові заходи, зокрема, студенти мають намір активно взяти участь в загальнонаціональній маніфестації, яку 27 листопада організовує найбільша італійська профспілка ВІКТ.