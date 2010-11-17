Луганські підприємці вимагають відставки уряду

Луганські підприємці підтримали всеукраїнську акцію протесту проти прийняття податкового кодексу, яка пройшла 16 листопада.

Як повідомили УНІАН у Правозахисному центрі "Поступ", вчора на центральну площу міста вийшли близько 5 тисяч представників малого та середнього бізнесу з Луганська, Лісичанська, Старобільська, Свердловська, Алчевська, Ровеньок, Первомайська, Красного Луча, Краснодону, Мілового, Антрациту, Стаханова, Сватово, Лутугино та Кременної.





Протестувальники підтримали заклик своїх київських колег розпочати збір підписів за відставку чинного уряду. Учасники мітингу зібрали 11 тисяч гривень на підтримку підприємців, які беруть участь у акціях протесту в Києві.



"Для багатьох присутніх «податкова війна», оголошена урядом, стала ще й особистою поразкою, бо саме з цією владною командою люди пов’язували свої надії на краще майбутнє", - повідомили у Правозахисному центрі "Поступ".



Мітинг завершився маршем підприємців до Луганської обласної державної адміністрації. Протестувальники вимагали зустрічі з керівництвом області, скандуючи прізвища губернатора та його заступників. Але до них ніхто не вийшов.



Це вже другий масовий протест підприємців у Луганську за останній місяць. За словами координаторів, акції триватимуть, поки вимоги протестувальників не будуть повністю задоволені.