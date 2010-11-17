Євросоюз закликає Росію розслідувати напади на журналістів

Європейський Союз засуджує звірячий напад на російського журналіста Олега КАШИНА 6 листопада, а також на активіста із захисту Хімкінського лісу в Підмосков`ї Костянтина ФЕТІСОВА 4 листопада.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН від імені ЄС, розповсюдженій вчора.

«Напади на О.КАШИНА і К.ФЕТІСОВА – ці останні випадки тенденції до жорстокості, залякування і небезпеки для журналістів, блогерів і активістів в Російській Федерації, які викликають занепокоєння», - наголошується в заяві.

У документі Євросоюз вітає швидку реакцію Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА на ці події і закликає до їх розслідування.

«ЄС закликає російську владу ретельно і ефективно розслідувати всі ці, а також й інші випадки агресії проти журналістів і правозахисників, зробити все можливе, щоб забезпечити їх захист і притягти винних до відповідальності», - зазначено у заяві К.ЕШТОН.

Євросоюз також вітає рішення відновити розслідування ряду справ, зокрема, справи про напад на журналіста газети «Химкинская правда» Михайла БЕКЕТОВА в листопаді 2008 року.

«Ці напади підкреслюють необхідність ефективно гарантувати повагу до свободи слова в Росії відповідно до її міжнародних зобов`язань, зокрема, як учасниці Європейської конвенції з прав людини і фундаментальних свобод, а також сторони, що бере участь в ОБСЄ», - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, журналіста газети «КоммерсантЪ» О.КАШИНА було жорстоко побито вночі 6 листопада. Йому зламали щелепу, гомілку і пальці рук.

4 листопада громадського активіста К.ФЕТІСОВА було побито невідомими біля свого будинку бейсбольною бітою.

13 листопада 2008 року головного редактора і засновника газети «Химкинская правда» М.БЕКЕТОВА було побито невідомими. В результаті йому ампутували три пальці на лівій руці і праву ногу, також була проведена операція з вилучення з мозку осколків кістки.