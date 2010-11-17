Віруючі зможуть відмовитися від ідентифікаційного коду

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК стверджує, що у проекті Податкового кодексу передбачена відмова від ідентифікаційного коду для віруючих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради України.

За його словами, у проекті Податкового кодексу передбачено, що «будь-яка людина віруюча може відмовитись від ідентифікаційного коду, але тоді вступають дані паспорту».

В.ХОМУТИННІК уточнив, що саме на підставі даних паспорта громадянина України Державна податкова адміністрація буде вести окремий облік цих людей.