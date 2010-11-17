Суддю з Херсона піймали на хабарі в 1 тис. доларів

Ухвалою Верховного суду України суддю Комсомольського районного суду Херсона, яку затримали співробітники СБУ під час одержання хабара, визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Херсонській області Володимир СЛЮСАРЕНКО вироком суду суддю засуджено до 5 років позбавлення волі, з відстрочкою покарання на 3 роки, з позбавленням права займати посади в органах судової влади на 3 роки і позбавленням кваліфікаційного класу судді.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році суддя, зловживаючи службовим становищем, вимагала 1 тисячу доларів від офіційного представника громадян США за сприяння в усиновлені дитини-інваліда.