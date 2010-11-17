18 листопада - 10-30 - Круглий стіл на тему: «Розслідування ДТП в Україні. Система підготовки водіїв». Учасники: заст.міністра транспорту та зв’язку України Олексій Баранов, представники Департаменту безпеки у галузі Мінтрансзв’язку Державтотрансадміністрації, Головавтотрансінспекції, Укрзалізниці, Департаменту ДАІ МВС, МОЗ, страхового бізнесу, автошкіл. Буде запропоновано концепцію створення органу технічного розслідування ДТП в Україні. Учасники дискусії обговорять основні обставини та причини ДТП, зокрема, на залізничних переїздах, та на їх основі сформулюють рекомендації з попередження аналогічних аварій. Також розглядатимуться питання удосконалення вітчизняної системи навчання водіїв, програм навчання, вимог до інструкторів та навчальних майданчиків (Мінтрансзв’язку України, пр. Перемоги, 14, третій поверх, к.303). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 271- 40-44, 271- 48-59 до 18-00 17 листопада.