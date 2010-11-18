Перевізники приєдналися до протестів проти Податкового кодексу
Автобусні перевезення можуть зупинитися
Перевізники України приєдналися до загальнодержавної акції протесту підприємців проти прийняття нового Податкового кодексу, яка зараз відбувається під стінами Верховної Ради в Києві.
Як повідомили УНІАН у громадській організації "Спілка водіїв", таке рішення було прийнято ними днями на загальних зборах підприємців-перевізників з усіх регіонів України. Разом з перевізниками до стін парламенту вийшли страйкувати і водії та члени їхніх сімей.
За словами голови правління ГО «Спілка водіїв» Сергія ОВЧИННІКОВА, ухвалення Податкового кодексу в поданому Кабміном вигляді завдасть значної шкоди інтересам усім підприємцям-перевізникам. "Сотні тисяч людей – водіїв та членів їхніх родин – залишаться без роботи і засобів для існування. Тому цей документ потребує серйозного доопрацювання", - заявив він.
«Ухвалення Податкового кодексу Азарова-Тігіпка призведе до того, що зупиняться всі автобусні перевезення пасажирів у державі, – вважає президент Союзу перевізників України Валентин ДЕМЧУК. – Адже більшість перевізників на сьогодні для здійснення підприємницької діяльності використовують систему єдиного податку. В умовах важкого економічного стану по всій державі – це чи не єдиний порятунок для їхнього бізнесу».
Як зазначають перевізники, вони свідомо вийшли протестувати без використання транспортних засобів, аби не порушувати закон і не створювати додаткових проблем громадянам. Однак сподіваються на розуміння з боку влади їхніх проблеми, які можуть виникнути в результаті прийняття нового Податкового кодексу.