Майже 200 українців застрягли у Венеції: у них немає ні грошей, ні віз

Долею української команди німецького круїзного лайнера Delphin, що вже понад місяць стоїть у порту Венеції, займаються диппредставництва та благодійні організації. Як повідомляє "Німецька хвиля", українці не мають віз та грошей для повернення додому.

За інформацією італійських ЗМІ, українців мають відправити на батьківщину сімома автобусами, у той час як громадяни Німеччини та Філіппін полетять літаком. Зараз профспілки та благодійні організації розпочали збір коштів, а потрібні на це близько 50 тисяч євро.

Наразі на борту лайнера перебувають 188 українців, ще 16 залишили судно раніше. Команда вже п’ять місяців не отримує зарплатні, через що й було заарештоване судно. А за місяць стояння у венеціанському порту люди витратили останні гроші. Вони не мають коштів навіть на те, щоб купити щось необхідне у місті.

Хоча на борту не бракує води та їжі, настрій членів команди добрим не назвеш, адже невідомо, коли нарешті завершиться абсурдна ситуація. Однак світло в кінці тунелю для команди вже з`явилося. Консульство України в Мілані зараз домовляється з імміграційною службою порту про видачу українським громадянам віз, а також сприяє у наданні їм послуг перекладача.