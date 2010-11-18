Захист прав інтелектуальної власності УЄФА: медіа та бізнес готові

Вчора у Києві відбувся підсумковий семінар, організований Державним департаментом інтелектуальної власності, – один із циклу заходів, які присвячені темі "Набуття і захист прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та його комерційних партнерів".

Як передає УНІАН, участь у семінарах узяли представники Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, держадміністрацій міст, Федерації футболу, територіальних відділень Антимонопольного комітету України, Державної митної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Місцевого організаційного комітету "ЄВРО 2012 Україна", а також патентні повірені, освітяни, бізнесові кола, фахівці Держдепартаменту й Інституту.

Володимир Жаров, перший заступник голови Держдепартаменту, дав оцінку проведеним семінарам:

– Держдепартаментом проводиться цілий комплекс заходів з охорони прав інтелектуальної власності УЄФА під час підготовки й проведення Євро 2012. Проведення таких семінарів є одним з головних наших завдань. Адже вони дають можливість слухачам отримати повну інформацію про те, що таке інтелектуальна власність, яким чином її захищати та як запобігати правопорушенням. Учасники відгукнулися на наше прохання підтримувати зворотній зв’язок під час проведення зустрічей, активно долучалися до обговорення тем, готували для доповідачів питання практичного характеру. Такі заходи проводитимуться й у наступному році. Маємо, зокрема, на меті організувати міжнародний семінар за участю представників УЄФА та Польської асоціації футболу. Такі семінари дозволять учасникам обмінятися досвідом і налагодити зв’язки для спільного вирішення проблем, оскільки наступний рік буде тяжчим: не виключено, що з наближенням чемпіонату кількість правопорушень збільшиться, – підсумував Володимир Жаров.

Олександр Рудольський, головний інспектор відділу захисту прав інтелектуальної власності Управління нетарифних заходів регулювання Державної митної служби України, також відзначив актуальність проведення таких заходів. Він підкреслив важливість участі в семінарах представників митниці: поінформованість учасників ринку в питаннях захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час переміщення товарів через митний кордон України вкрай необхідна:

– Для забезпечення дотримання вимог законодавства з питань захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в процесі вивчення дій щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності митні органи керуються положеннями статті 9 Закону й статті 257 Митного кодексу України. З метою забезпечення належного рівня контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності УЄФА митними органами України в п’ятьох випадках призупинялося митне оформлення товарів з торговельними марками, майнові права інтелектуальної власності на які належать УЄФА, – підкреслив Олександр Рудольський.

– Основні проблеми, які виникають на шляху захисту прав інтелектуальної власності УЄФА, – це неконтрольований імпорт фізичними особами контрафактних товарів, об’єктивна складність збору доказової бази для встановлення зв’язку між фактором правопорушення й вигодоздобувачем, а також чисельні дрібні правопорушення, як от: стихійний продаж на ринках, у мережі Інтернет тощо. Ми пропонуємо шляхи їх попередження та вирішення, і саме на таких семінарах, організованих Держдепартаментом, маємо можливість безпосередньо донести свої пропозиції до слухачів та отримати зворотний зв’язок аудиторії, – зазначив Дмитро Нікулеско, старший юрист патентно-юридичної агенції "Дубинський і Ошарова".

Загалом у 2010 році Держдепартамент спільно з Державним підприємством "Український інститут промислової власності" (Інститут) провів низку регіональних семінарів у приймаючих містах чемпіонату Європи 2012 року з футболу (Львів, Харків, Донецьк, Київ). Ці заходи були присвячені питанням набуття й захисту прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та його комерційних партнерів. Графік проведення регіональних семінарів у приймаючих містах затверджено наказом Держдепартаменту від 01.06.2010 № 53 "Про затвердження Плану виконання заходів завдання № 11 Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на 2010 рік".