Сьогодні у Хмельницькому закриті всі 30 ринків

15:52, 18 листопада 2010
Права людини
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35 тисяч підприємців залишили робочі місця

 У Хмельницькому на Майдані Незалежності біля облдержадміністрації понад три тисячі підприємців беруть участь у мітингу проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці зібралися з 10 години ранку і скандують: “Ядуху - на мило”, “Владу - геть!”.

За інформацією голови профспілки “Захисту підприємців Хмельницького” Надії КНЕЦЬ, всі ринки Хмельницького (30 ринків - УНІАН) зараз закриті і 35 тисяч підприємців залишили свої робочі місця.

На мітингу виступив народний депутат від фракції БЮТ Лев БІРЮК.

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