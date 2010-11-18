19 листопада - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Що має зробити влада аби підприємці не виходили на вулиці?», під час якої будуть озвучені вимоги підприємців щодо зміни податкового клімату, оприлюднена статистика звільнень у разі ухвалення Верховною Радою нового проекту Податкового кодексу та подальший план дій підприємців у разі неврахування владою їхніх пропозицій. Учасники: Григорій Кабанченко, заст..голови Національного форуму профспілок України, Володимир Мартиненко ,секретар Координаційної Ради працівників ринків України, Ольга Гайсумова, член Координаційної Ради по розвитку малого та середнього бізнесу при виконкомі м. Мелітополь, Людмила Просянова, голова Бердичевської Регіональної Асоціації приватних підприємців (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 067 218 7752.