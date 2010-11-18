Судове засідання по забудові на вул.Гончара у Києві

22листопада - 15-00 - У Шевченківському районному суді міста Києва розглядатиметься справа за позовом ТОВ «Інвестиційно будівельна група» проти п’яти мешканців вулиці Гончара. 26 серпня 2009 року Апеляційний суд Києва довів законність акцій протесту проти будівництва на Гончара, 17-23 та відмовився задовольнити позовні вимоги забудовника. Втім, в серпні 2009 ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» виступила з новим позовом проти мешканців вулиці Гончара. (вул. Смірнова-Ласточкіна, 10-б). Задля зйомки треба завчасно подати заявку. Телефони: 0975948013, І050 356 8165.