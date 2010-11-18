22 листопада - 18-00 - Відбудеться урочисте відкриття Тижня захисту прав дітей. В програмі: спеціальний показ фільму Жіля Порта «Намалюй себе» та відкриття фотовиставки «Портрети. Автопортрети» о 19.30. Учасники: директор Французького центру Матьє Арден, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо, українські діти, які брали участь у фото-проекті, представники міжнародних організацій, дипломатичних представництв та благодійних фондів, родина народного депутата О.О. Шепелева. Організатор - Посольство Франції в Україні, Французький культурний центр та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (Київський палац дітей та юнацтва, вул. Івана Мазепи, 13.). Потрібна акредитація. Телефони: 482 23 71, 482 06 72 , contact@ifu.kiev.ua.