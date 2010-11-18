ВР вже розглядає прикінцеві положення Податкового кодексу

17:30, 18 листопада 2010
Права людини
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Розгляд статтей завершили

Верховна Рада України завершила розгляд статтей проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час парламент приступив до розгляду прикінцевих положень до проекту Податкового кодексу.

У проекті Податкового кодексу міститься 340 статтей.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, парламент розгляне прикінцеві положення, а потім розділить даний законопроект на дві частини – на Податковий кодекс і окремо будуть прикінцеві положення.

 

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