Міліція перевіряє факти щодо погроз журналісту луцької газети

У Луцьку міліція розпочала перевірку за фактом погроз фізичною розправою журналісту міської газети "Новая волна".

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, вчора ввечері до чергової частини Луцького міського відділу міліції звернувся журналіст і повідомив, що поблизу одного з кінотеатрів невідомі погрожували йому фізичною розправою.

За словами заявника, як зазначається у повідомленні МВС, напередодні журналісту на мобільний зателефонувала колега і повідомила, що в офісі на нього чекають незнайомі люди, які хочуть обговорити робочі питання, після чого домовилися про зустріч поблизу згаданого кінотеатру.

Під час зустрічі двоє незнайомців поводилися зухвало та погрожували журналісту фізичною розправою.

"Цей факт зареєстровано у Луцькому міському відділі міліції, проводиться перевірка", - наголосили в МВС.