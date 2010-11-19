Підприємці висунули ультиматум Януковичу

Підприємці ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України та Верховної Ради України, якщо Віктор ЯНУКОВИЧ не ветує ухвалений 18 листопада Податковий кодекс.

Про це йдеться в Ультиматумі до Президента України щодо неприйнятності Податкового кодексу, прийнятому вчора, 18 листопада, координаційною радою підприємців, які виступають проти Податкового кодексу, розробленого урядом Миколи АЗАРОВА.

Як йдеться в переданому УНІАН документі, підприємці спільно категорично виступають проти ухвалення, підписання та введення у дію Податкового кодексу.

УЛЬТИМАТУМ

до Президента України щодо неприйнятності Податкового кодексу

Ми спільно категорично виступаємо проти ухвалення, підписання та запровадження у життя Податкового кодексу.

Податковий кодекс нищить малий та середній бізнес, позбавляє мінімальних засобів існування мільйони працюючих громадян та членів їхніх родин. Податковий кодекс знищує середній клас як основу демократії та громадянського суспільства.

Податковий кодекс ухвалюється в інтересах великого капіталу, який знімає з себе соціальну відповідальність за добробут суспільства. Захистивши власні кошти від оподаткування через виведення їх в офшори, правляча в країні олігархія весь фіскальний тягар перекладає саме на малий та середній бізнес.

Ми вимагаємо від Президента:

- у разі ухвалення Податкового кодексу більшістю Верховної Ради — негайно накласти на нього вето та зобов’язати Уряд його відкликати;

- за злочин проти малого бізнесу та середнього класу, задокументований у проекті Податкового кодексу, відправити у відставку його авторів — Прем’єр-міністра Миколу Азарова, віце-прем’єр-міністра Сергія Тігіпка та голову Держкомпідприємництва Михайла Бродського.

Якщо Віктор Янукович не виконає цих вимог і не зупинить введення в дію Податкового кодексу, це означатиме, що він свідомо бере на себе персональну відповідальність за всі негативні наслідки від його запровадження. У випадку введення в дію Податкового кодексу ми будемо змушені захищати своє право на життя, право на підприємницьку діяльність, інші громадянські права і свободи безстроковими страйками та акціями громадської непокори.

Ми звертаємося до місцевих рад усіх рівнів:

- невідкладно скликати позачергові засідання та дати оцінку Податковому кодексу;

- підтримати наш Ультиматум і прийняти звернення до Президента України щодо ветування Податкового кодексу.

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу більшістю Верховної Ради закликаємо зібратися на громадянську акцію 22 листопада 2010 р. о 10:00 біля Адміністрації Президента (м. Київ, вул. Банкова, 11, збір з боку вул. Інститутської) з вимогою до Президента України негайно накласти вето на цей Податковий кодекс.

У випадку підписання Віктором Януковичем Податкового кодексу ми розпочнемо збір підписів за проведення Всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України та Верховної Ради і оголошення дострокових виборів Президента України та Верховної Ради.

Заявляємо про створення Національної Координаційної ради з дострокового припинення повноважень Президента України та Верховної Ради. Запрошуємо представників об’єднань підприємців, громадських організацій, всіх активних громадян увійти до складу Координаційної ради.

Закликаємо всіх громадян України підтримати цей Ультиматум, приєднатися до нашої боротьби за збереження підприємництва, за демократію, справедливість і громадянську свободу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому Податковий кодекс України. За це рішення проголосували 269 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.