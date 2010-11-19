На Львівщині стан свободи слова перевірятимуть щомісяця

Львівська обласна державна адміністрація перевірятиме стан дотримання законодавства щодо захисту свободи слова в регіоні щомісяця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, відповідне рішення було ухвалене на засіданні колегії Львівської облдержадміністрації 17 листопада.

Також влада області вирішила щокварталу проводити круглі столи з представниками ЗМІ для обговорення випадків та ризиків утиску свободи слова.

Разом з тим начальник Управління преси та інформації Львівської ОДА Володимир БОЙКО під час засіданні колегії заявив, що в області стан дотримання свободи слова є задовільним. За його словами, за 10 місяців цього року до правоохоронних органів надійшло усього 2 звернення від представників ЗМІ про утиски свободи слова.

«20 жовтня до Головного управління СБУ у Львівській області надійшло офіційне звернення щодо утиску свободи слова від генерального продюсера телеканалу ЗІК Дмитра ДОБРОДОМОВА», - повідомив В.БОЙКО. Ще одне звернення - щодо тиску та погроз на адресу головного редактора Городоцької районної газети «Народна думка» Мирослава МАЛАХІВСЬКОГО - було направлено до ГУ СБУ у Львівській області 5 листопада.

«Ці два сигнали і та ситуація, яка склалася навколо комунального підприємства Львів-ТБ (недофінансування обласною радою), – змушують нас до посилення діалогу між ЗМІ та органами державної влади», - заявив В.БОЙКО.