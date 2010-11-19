Закарпатські міліціонери шукають порнографію у мобільниках школярів

На Закарпатті правоохоронні органи організували відпрацювання навчальних закладів, у ході якого співробітники міліції у школах провіряють вміст інформації у мобільних телефонах учнів, шукаючи там порнографічні ролики.

Як повідомили ZAXID.NET у ВЗГ ГУ МВС України у Закарпатській області, днями спiвробiтники кримінальної міліції у справах дітей в ходi вiдпрацювання навчальних закладiв міста Хуст виявили в мобiльному телефонi "Нокiа" 12-річного учня однієї зі шкіл міста вiдеоролик порнографiчного характеру. Зі слів самого школяра, це “кіно” йому скинув через "Блютуз" інший школяр, на два роки старший. Мобiльний телефон вилучено та направлено на дослiдження в Науково-дослідний експертно-кримiналiстичний центр при УМВС.

Нагадаємо, віднедавна законодавець посилив кримінальну відповідальність за виготовлення та розповсюдження в Україні порнографічної продукції.