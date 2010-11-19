Тюремники крали гроші на цукор у засуджених?

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України у Київській області викрили організовану злочинну групу у складі двох високопосадовців Державного департаменту України з питань виконання покарань та начальника і старшого інспектора відділу інтендантського та господарського забезпечення однієї з виправних колоній Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ, зазначені працівники привласнили державні кошти для закупівлі 176 тонн цукру, призначеного для харчування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Встановлено, що вони у грудні 2009 року, зловживаючи службовим становищем, з корисливою метою власного збагачення та, діючи в інтересах одного з підприємств, склали та підписали документи з неправдивими даними щодо закупівлі 200 тонн цукру для засуджених та ув’язнених, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах області.

В результаті таких неправомірних дій з боку посадовців на склади виправної колонії Київщини надійшло лише 23,9 тонн цукру. Кошти на решту 176 тонн у сумі 1 млн. 114 тис. грн. зловмисники привласнили. Таким чином державному бюджету завдано збитків на вказану суму.

Відносно фігурантів прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.2,3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.3 ст.27 (приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації) Кримінального кодексу України. Слідство триває.