60% українців не вірять, що вибори були чесними (опитування)

60% українців вважають, що під час місцевих виборів мали місце порушення і фальсифікації.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування на тему: «Відносини між Україною і ЄС», проведеного Інститутом Горшеніна в листопаді.

Зокрема, 58,4% респондентів вважають, що під час місцевих виборів мали місце порушення і фальсифікації. З них відповідь «точно так» на це запитання дали 36,2%, «швидше так» - 22,2% опитаних. Вважає, що порушень і фальсифікацій під час місцевих виборів не було, майже чверть респондентів (23,3%). З них 12,5% дали відповідь «швидше ні» на це питання, 10,8% - «точно ні». Важко відповісти 18,3% громадян України.

43,2% респондентів висловили думку, що місцеві вибори в Україні пройшли недемократично. З них відповідь «точно недемократично» обрали 28,0%, «швидше недемократично» - 15,2%. Вважають, що місцеві вибори, навпаки, пройшли демократично, 40,3% українців. З них відповідь «точно демократично» обрали 21,3%, «швидше демократично» - 19,0%. Важко відповісти на це запитання 16,5% опитаних.

42,2% українців вважають, що за останні вісім місяців ситуація зі свободою слова і демократією в Україні погіршилась. З них відповідь «швидше погіршилась» на це запитання дали 21,9%, «точно погіршилась» - 20,3% опитаних. При цьому, кожен п`ятий респондент (19,0%) вважає, що ситуація в цій сфері за останні вісім місяців покращилась. З них відповідь «швидше покращилась» дали 12,7%, «точно покращилась» - 6,3% респондентів. Значній частині громадян України (38,8%) важко дати відповідь на це запитання.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Відносини між Україною і ЄС» з 15 по 18 листопада 2010 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.