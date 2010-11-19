Журналісти та правозахисники в Брюсселі покажуть справжнє обличчя Януковича

Українські журналісти та правозахисники їдуть до Брюсселя для участі в саміті «Україна-ЄС», який відбудеться 22 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро ГРОЙСМАН.

Крім нього, у Брюсселі виступлять Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій БУЩЕНКО та директор телеканалу TVi Микола КНЯЖИЦЬКИЙ.

Як розповів Д.ГРОЙСМАН, українські журналісти та правозахисники спеціально приїдуть в Брюссель, аби «висвітлити інший бік сучасних українських реалій, коли вбивають та незаконну слідкують за журналістами, притискають та репресують правозахисників, брутально порушують права людини на свободу мирних зібрань, використовують проти громадських активістів страшні сталінські методи каральної психіатрії».

За словами Д.ГРОЙСМАНА, засадничими європейськими цінностями є визнання та повага демократії та прав людини, ефективні гарантії дотримання яких базуються на ефективній та справедливій системі правосуддя, громадському контролі за діяльністю влади, функціонуванні незалежної преси, прозорості та відкритості державних інституції, чесних та вільних від маніпуляцій виборчих системах. На його думку, саме цим вимогам повинна відповідати Україна на момент прийняття в ЄС.

У Брюсселі А.БУЩЕНКО, Д.ГРОЙСМАН та М.КНЯЖИЦЬКИЙ проведуть прес-конференцію, де розкажуть про те, чи покращується ситуація з правами людини в Україні за період президентства Віктора ЯНУКОВИЧА, а також про те, що потрібно зробити Європі, аби допомогти Україні «очиститися від страшного тоталітарного минулого».

Прес-конференція українських правозахисників та журналістів проходитиме у Кімнаті Магретт (Room Magrette) Міжнародного прес-центру Брюссель Résidence Palace - International Press Centre з 11 до 12 години.

Довідка УНІАН: Аркадій БУЩЕНКО – адвокат, правозахисник, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини. Успішно представляв десятки справ проти України в Європейському суді з прав людини, автор кількох моніторингових досліджень щодо дотримання прав людини в Україні.

Дмитро ГРОЙСМАН - юрист, правозахисник, координатор Вінницької правозахисної групи, яка спеціалізується на боротьбі з катуваннями, захисті прав біженців та прав пацієнтів. Вінницька правозахисна група неодноразово зазнавала утисків та репресій з боку попередньої та нинішньої влади в Україні, наразі після обшуку та вилучення усього обладнання організації її діяльність паралізовано.

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ – журналіст, директор телевізійного каналу TVi, який нещодавно втратив право на мовлення та більшість раніше виділених ефірних частот. М.КНЯЖИЦЬКИЙ звинувачував українську спецслужбу СБУ у незаконному зовнішньому спостереженні та втручанні в особисте життя, яке мало місце в 2010 році.