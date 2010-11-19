Акція, присвячена Дню пам'яті трансгендерних людей

20 листопада - 15-00 - У Науково-дослідницькому центрі візуальної культури відбудеться акція, присвячена Дню пам`яті трансгендерних людей. Організатор - ГО "Інсайт". В програмі: демонстрація фільму "Хлопці не плачуть"; о 17-00 дискусія; о 19-00 флеш-моб на Поштовій площі (будуть випущені літаючі ліхтарі на честь пам’яті загиблих трансгендерів) (вул.Г. Сковороди, 2). Телефон: +380504107561, manager.insight@gmail.com, +380504107559, timyr.insight@gmail.com.

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