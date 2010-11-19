Масове пікетування з вимогою до Президента України накласти вето на Податковий кодекс
17:08, 19 листопада 2010Права людини
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22 листопада - 10-00 - Біля Адміністрації Президента України представники малого та середнього бізнесу проведуть масове пікетування з вимогою до Президента України накласти вето на Податковий кодекс України. У заході братимуть участь представники зі всіх регіонів України, близько 20 000 осіб (вул. Банкова, 2). Телефон: 050-515-87-21.
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