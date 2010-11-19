Пікетування Представництва Європейського Союзу з вимогою добитися від чинної влади ухвалення закону “Про доступ до публічної інформації”

22 листопада - 14-30 - Студентський комітет Всеукраїнської профспілки “Народна солідарність” пікетуватиме офіс Представництва Європейського Союзу з вимогою за допомогою економічного і дипломатичного тиску добитися від чинної влади ухвалення закону “Про доступ до публічної інформації”. Пікет приурочено до 14-ого офіційного Саміту Україна-ЄС, який відбудеться в цей день у Брюселі (вул. Круглоуніверситетська, 10). Телефон: 044 2291167, ссс@narsolidarnist.org.ua.