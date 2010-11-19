Прес-конференція на тему: «Для чого громадським антикорупціонерам Закон «Про доступ до інформації»?"

Прес-конференція на тему: «Для чого громадським антикорупціонерам Закон «Про доступ до інформації»?». В прес-конференції візьмуть участь: Алла Волошина, віце-президент Творчого об’єднання «ТОРО», контактна група в Україні Transparency International; Девид Ондрачка, Радим Буреш - керівники Transparency International - Czech Republic (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення: 16:30 24.11.2010

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