Прес-конференція на тему: «Для чого громадським антикорупціонерам Закон «Про доступ до інформації»?"
17:14, 19 листопада 2010Права людини
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Прес-конференція на тему: «Для чого громадським антикорупціонерам Закон «Про доступ до інформації»?». В прес-конференції візьмуть участь: Алла Волошина, віце-президент Творчого об’єднання «ТОРО», контактна група в Україні Transparency International; Девид Ондрачка, Радим Буреш - керівники Transparency International - Czech Republic (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).
Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
Дата проведення: 16:30 24.11.2010
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