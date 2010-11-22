У США затримані репортери телеканалу "Russia Today"

У неділю поблизу військової бази Форт Беннінг, штат Джорджія, під час зйомок репортажу про протести була затримана знімальна група телеканалу "Russia Today", повідомляє Бі-бі-сі.

Кореспондент Кейлін Форд і оператор Джон Конвей проводили зйомки матеріалу про щорічні демонстрації протесту, які проходять біля входу на базу, де нібито тренують агентів латиноамериканських спецслужб.

На даний момент керівництво телеканалу намагається добитися пояснення дій співробітників поліції і вимагає негайного звільнення своїх співробітників.