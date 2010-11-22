Кампанія проти гендерного насильства триватиме 16 днів

25 листопада у Києві розпочинається щорічна кампанія «16 днів проти гендерного насильства».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією Головного управління сім’ї, молоді та спорту КМДА, акції, що проходитимуть у рамках кампанії, спрямовані проти насильства у сім’ї, формування нетерпимого ставлення суспільства до будь-яких форм насильства. Подібні заходи мають також сприяти активізації громади до протидії насильству в сім’ї.

Структурними підрозділами Київської міськдержадміністрації спільно з громадськими організаціями буде проведено ряд заходів. Зокрема, відбувається конкурс дитячого малюнка «Діти проти насильства», також заплановано проведення циклу лекцій і бесід у школах та широкої інформаційної кампанії серед населення столиці.

Кампанія «16 днів проти гендерного насильства» проводиться світовою громадськістю щорічно з 1991 року і завжди відбувається у період з 25 листопада до 10 грудня.