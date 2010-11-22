Міліція перегородила підприємцям шлях до Адміністрації Президента

У Києві на вулиці Банковій неподалік від Будинку Городецького вишикувалися близько 100 співробітників МВС, перегородивши таким чином будівлю Адміністрації Президента для підприємців, які протестують проти нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі колони підприємців поступово заповнюють вулицю.

Працівники міліції стоять за металевими турнікетами, якими перекрита впоперек вулиця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою на минулому тижні. Вони розпочали свою акцію на Майдані Незалежності, після чого планували вирушити до Адміністрації Президента із закликом до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.