Ігор Губерман: "Я й до сьогодні не реабілітований...”

Цієї осені численні поціновувачі творчості Ігоря Губермана мали можливість бачити відомого ізраїльського письменника і поета не лише у столиці, а й у Львові, Одесі та Харкові. У вересні уродженець Першої Столиці разом із художником Олександром Окунем презентував у Місті Лева „Подорожі країною сіонських мудреців”. У Києві автор „гариків”, - афористичних і сатиричних чотиривіршів – мав нагоду поспілкуватись в агенції УНІАН із журналістами.

- Цьогоріч ви вперше в житті відвідали Львів. Чому раніше до цього міста не потрапляли? Бентежили розмови про „ненажерливих бандерівців”?

- Я б не сказав, ніби завжди дослухаюся до чиїхось „добрих порад”. Швидше навпаки. Розумієте, я наче „дівчина за викликом”: куди кличуть, туди й їду. Амбасада Держави Ізраїль в Україні, реалізуючи черговий „підлий сіоністський намір”, забажала, аби ми з Олександром Окунем переконали львів’ян у тому, що близькосхідна невеличка країна, попри "вороже оточення", все ж підтримує пристойний культурний рівень власного населення, що у нас, незважаючи на війни й бомбардування мирних населених пунктів, створюється високохудожня проза й поезія. Одне слово, - що в світі літератури й мистецтва не панує „застій”.

- Місто виправдало надії?

- Безперечно. Львів – надзвичайно красивий. Крім вечора-презентації в театрі ім. Леся Курбаса, я ще й здійснив свою давню мрію: побував у місцях, де творив Іван Пінзель. Уявіть: цей талановитий скульптор іще у далекому XYIII сторіччі, задовго до Пабло Пікассо та Жоржа Брака, працював у жанрі кубізму!.. Наступною цікавинкою стало відвідання ресторану „Криївка”. Мене попередньо „ввели у курс справи”: аби увійти всередину, потрібно у дерев’яне віконце мовити „пароль” – „Слава Україні!”. Далі, на питання „Чи є з вами москалі?”, слід відповісти „Нема”. Мені було відомо, що на початку діяльності закладу, крім москалів, запитували ще й про євреїв. Тож коли „приврат-доцент” із інтелігентним обличчям поцікавився щодо москалів, я видав відповідь: „Я ще й жид, - крім того що з Москви!..”. Мені дуже сподобалася реакція швейцара: він одразу ж налив мені міцної горілки за рахунок закладу...

ДЕЩО ПРО САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ Блажен, кого тешит затея и манит огнями дорога;

Талант - сочиняет потея, а гений – ворует у Бога

- На популярній соціальній мережі існує сторінка на вашу честь; одна з „гілок” носить назву: „Губерман – геній чи просто талант?”...

- Якщо ви називаєте це талантом, то я дуже вдоволений. А звідки це – не знаю. Гени, мабуть, так розкинулися. Бабуся мала талант до ґешефту і талант наплювательства стосовно стихії, до якої вона зараховувала радянську владу, що дозволяло їй виживати. Вона спокійно жила, наче пташка. І батьки мої були спокійними, тихими радянськими людьми. Тож я виродок у своїй родині. От мій старший брат академік Давид Губерман дійсно дуже розумний і талановитий, навіть занесений до Книги рекордів Гіннеса. Вони вже 30 років як бурять на Крайній Півночі надглибоку свердловину і пробурили її на глибину понад 12 кілометрів.

- Як ви самі визначаєте свій жанр?

- Їй-Богу, не знаю! Гадаю, що це така собі заримована думка.

- Ви закінчили дуже відомий московський виш, після чого змінили безліч професій, від журналіста аж до електрика. Ким ви мріяли стати насправді?

- До технічного вишу я вступив у 1953-му, закінчивши середню школу з медаллю. Тато мене вмовляв стати інженером або економістом, щоб мати кусень хліба. Інженером я був ніяким, хоч проробив років із 20, об’їздивши всю країну з бригадою монтажників. Я завжди хотів писати і в цьому сенсі був чистим графоманом. І ним залишаюсь, позаяк роблю те, що люблю. А почав писати ще в інституті, коли мене вбило перше кохання. Я написав кілометри лірики, та на щастя потім втопив усе у помийному відрі. У прямому значенні.

- Хтось сказав про вас, ніби ви хворі на рідку хворобу: до всіх ставитеся з добром.

- Це сказав один старий зек. На жаль, не пам’ятаю його прізвище й ім’я. Ми разом йшли по етапу.

- Ваша іронія, що в усьому присутня, це душевний стан чи риса вдачі?

- Як на мене, душевний стан здебільшого залежить від характеру. Мабуть, в мене такий.

- Загалом ви – оптиміст чи песиміст?

- Я колись писав, ніби впав у відчай і тому став затятим оптимістом. Від людства я нічого гарного не чекаю, від майбутнього теж, - і тому песиміст. Проте я дуже люблю життя і тому – оптиміст. Тож я оптимістичний песиміст або песимістичний оптиміст.

- У долю не вірите?

- У долю я частково вірю, але впевнений: і оптимістів, і песимістів доля лускає по носі в однаковій мірі. Та перші обтрушуються і йдуть далі, а другі – ниють. А до нитиків удача не приходить.

- Ви щаслива людина?

- Щастя повним повно. Однак що більше в житті щастя, то приємніше скаржитись на його відсутність.

ПРО ПЕРЕЛЯК ЯК СПАДКОВІСТЬ Я в рабстве у животных был воспитан

Поэтому я Маугли во многом

- Перші 8 днів життя ви провели в Україні, у Харкові. А яким було ваше подальше московське дитинство?

- Моє дитинство було жахливе. Я був тихим інтелігентним хлопчиськом із пристойної сім’ї, відмінно вчився, усього боявся. Не випадково мене часто били і не лише за те, що я єврей. Утім, своїм кривдникам я вдячний. Бо десь у сьомому класі я зрештою навчився чинити опір (бо перед цим постійно займався спортом: підтягувався на перекладині, бігав на великі відстані, одне слово, загартовувався) і вони зрозуміли, що їхній час минув... У молодості я був дуже обережним, навіть заляканим, мабуть, внаслідок родинного виховання. Батько й матір усього боялися, позаяк пережили відомі роки. Ось ця єврейська інтелігентна наляканість, на щастя, зникла. Частково через знайомство із різними людьми.

- У чому ж ви Мауглі?

- Я написав це про себе. Тому що не хотів образити читачів. Радянські люди всі значною мірою були Мауглі.

Був у мене у 1993 році виступ у Полтаві. Я туди потрапив по лінії якогось там єврейського культурного товариства, - почитати євреям свої волелюбні віршики. На той час Радянський Союз вже „твердо” розколовся, у людей було відчуття свободи навколо...

В залі було чоловік двісті. Може, їх „нагнали, а може, й самі прийшли. Мої книжки до цього ніхто з них не читав. З перших звуків мого голосу ця публіка зрозуміла: мов, повернулася радянська влада і до них скерували „ревізора-провокатора”. Аби перевірив, як вони ... ставляться до радянської влади. Я в ті роки полюбляв читати антирадянські віршики і віршики про перебудову. Вони сиділи мовчки.

- Не сміялися?

- Про що ви кажете. Який сміх?! Чесно на мене уставилися, наче на продрозкладці. Ніхто не пішов у антракті, хоча до того моменту навіть книжки підвезли і роздавали. Коли я сказав усім: „Усього найкращого!”, вони поплескали у долоні, встали і лавами (!), стараючись на мене не озиратися, вийшли.

Думаю, що дотепер у ваших містах є люди, котрі так і живуть із передчуттям повернення старих часів.

Іще я був у Житомирі. Кошмар повний. Я там тільки євреїв бачив. Налякані, похмурі, зажаті.

НЕ ВІР! НЕ БІЙСЯ! НЕ ПРОСИ! Чтоб выжить и прожить на этом свете, пока земля не свихнута с оси,

Держи себя на тройственном запрете: не бойся, не надейся, не проси

- Це ж тюремна заборона. Ви її дотримуєтесь і у житті?

- Кримінальна заборона формулюється дещо інакше: не вір, не бійся, не проси. Її всі злочинці знають. Солженіцин неодноразово цитував. Розумієте, надія й віра – це дещо різні речі. І я прагнув, як міг, усе життя це витримувати.

- У „дисидентський період” життя ця максима хоч трішки допомагала?

- Я не був дисидентом у звичному розумінні слова. Не ходив на демонстрації, не писав протестні звернення до ЦК КПРС. Взагалі не боровся з радянською владою. Просто відчував себе вільною людиною. А не борцем, якого всі навколо дратують.

- Та вас усе ж запроторили за грати...

- Так, за кримінальною статтею „скупівля краденого”. Трьох моїх товаришів теж посадили, але вже за іншою статтею, пов’язаною з наркотиками. То вони вперше їх, наркотики, побачили лише тоді, коли їх у них „знайшли”. Іще по 206-й статті, „хуліганській”, тоді багато саджали. Ми навіть подумували створити асоціацію сіоністів, яких було ув’язнено по „криміналці”.

- Що саме вам інкримінували?

- Купівлю п’яти крадених ікон. Однак їх не знайшли, довелося судити „за збут краденого”. Я й до сьогодні не реабілітований, а умовно засуджений.

- У тюрмі, у таборі і потім на засланні з антисемітизмом стикалися?

- Уявіть собі, - жодного разу. Людям у неволі просто не до цього.

- Пробували реабілітуватись?

- Я гидлива людина, не хочу з НИМИ знову спілкуватися. От мою колекцію картин шкода; вона пішла безповоротно...

- Ваш журнал звався „Євреї в СРСР”. Кажуть, непогано розходився?

- Видавали його євреї-„відмовники”; серед нас було чимало вчених „з ім’ям”. Я був редактором журналу, друкувався під псевдом „Ігор Гарик”. Популярнішим, ніж ми, самвидавським журналом була хіба що „Хроніка поточних подій”.

ЧИ МОЖЛИВО ПОЄДНАТИ НЕПОЄДНУВАНЕ? Мне жалко тех, кто, кровью обливаясь, провел весь век в тоске чистосердечной,

Звезду шестиконечную пытаясь хоть как-то совместить с пятиконечной

- Коли ви відбували з СРСР до Ізраїлю, то відбували „з” чи „до”?

- Я покинув Союз у 1988-му. Від’їжджав і не так, і не так. Просто було відчуття, що це життя прожите і Господь Бог пропонує мені прожити друге життя, пропонує мені його як якусь пригоду. Я від’їжджав до чогось нового і мені цього хотілося. Стосовно ж саме Ізраїлю, то нам із дружиною одностайно здавалося, ніби радянському євреєві можна вижити або в Ізраїлі, або в Росії.

Життя довело, що ми не прорахувалися.

А суміщення зірки п’ятикінечної з шестикінечною - це велика трагедія. Я маю на увазі радянських євреїв, котрі щиро намагалися сумістити радянську ідеологію із відчуттям, що вони є євреями. Це було зовсім неможливо і саме на полі цієї ілюзії загинули десятки тисяч дуже чесних людей, які одночасно були євреями і будівниками нового соціалістичного суспільства. Пригадайте хоча б ідею побудови нової Єврейської республіки в Криму, усякі Біробіджани...

- І як вам нині живеться в новій для вас країні?

- Особисто мені живеться в Ізраїлі дуже добре. Та я знаю багатьох людей, які, як мовиться, чудово влаштовані і які, менше з тим, мучаться, не полюбивши цю землю. Земля ця важка і країна важка. Вона як жінка. Ти з нею живеш, ти знаєш її недоліки, проте ти цю жінку кохаєш і ділиш з нею свою долю.

- Отримуєте ізраїльську пенсію?

- У мене немає пенсії, я ж не працював в Ізраїлі. Платять допомогу на прожиття, доларів 400-500. Але її можна отримувати до смерті.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ІЗРАЇЛЮ Возглавляя партии и классы, лидеры вовек не брали в толк,

Что идея, брошенная в массы, - это девка, брошенная в полк

- У нас в Україні зараз розгортається чергова хвиля боротьби з корупцією...

- Час від часу й у нас хабарники „садяться”. Навіть при тому, що кількісно вони становлять не більше 1,5 відсотка від корупціонерів в Україні чи Росії. Коли у вас починають чергову „будову століття”, то одразу в кошторис закладають 30 відсотків додатково, - на „відкати”, на хабарі.

- Гадаєте, в Ізраїлі кошториси не такі „розбухлі”?

- Вкрасти у нас у таких масштабах, як в Україні, неможливо. Журналіст одразу ж повідомить суспільство і виникне скандал. Хоча... у цих свободах і законностях також є своя „неприємність”. В Ізраїлі існує цей ланцюжок, як і в Америці: журналіст щось розкриває, суд бере ці матеріали до розгляду, - і ніхто голові суду не зателефонує, ніхто не втрутиться!. Мер Єрусалиму йде під суд, президент країни, який ущипнув за попу жінку років 20 тому (вона й дотепер про це з почуттям щастя пам’ятає, надто можна на цьому отримати готівку...), піддається процедурі імпічменту. У нас чи то два, чи то три міністри були осуджені позбавлення волі, а під слідством перебували четверо чи п’ятеро.

- Перепрошую, то в чому ж полягає ота „неприємність”?

- Доки триває слідство за викладеними у ЗМІ матеріалами, підозрюваний усувається від виконання службових обов’язків. Іноді буває, що факти, „накопані” журналістом, підтверджуються лиш частково або й взагалі надумані; а бідоласі ж доводиться „у підвішеному стані” жити оті кілька років!..

УКРАЇНА – НЕ РОСІЯ Однажды здесь восстал народ и, став творцом своей судьбы,

Извёл под корень всех господ; теперь вокруг одни рабы…

- Яке майбутнє чекає на Росію, на ваш погляд?

- Чимало тих, з ким я зустрічаюся в Росії, стверджують, що якби зараз були вільні вибори і повна демократія, з великою долею вірогідності можна було б передбачити прихід до влади фашистів. Фашисти, вже не знаю в якому вигляді, або крайні націоналісти, не ходять на мої концерти. Я позбавлений можливості спілкуватися з ними потім на пиятиці після концерту. А якраз в цей час люди й „з’ясовуються”. Мені здається, що у вас в Україні, попри таку ж величезну кількість „”бєспрєдєльщіков”, злодіїв, лихварів, життя покращиться швидше, ніж у Росії. Тому що у вас був Майдан.

Здогадуюсь: ви, перебуваючи усередині „системи”, напевно знаєте про Майдан більше негативних моментів. Та для всіх Майдан – це величезне явище. У країні, де він був, є хоч на щось надія.

- Наразі росіян, схоже, готують до повернення у радянське минуле. Не залишилось ані вільного ТБ, ані літератури, ані ЗМІ...

- ...крім „Нової газети”, яка пише абсолютно все, що побажає. Але ось який збіг: саме звідти вбили вже чотирьох журналістів... Найстрашніше - те, що формальної цензури якраз і немає. Цензурою послуговується внутрішній страх всіх, хто працює у сучасних російських газетах, їхня внутрішня обережність. „Чує носом” редактор, що потрібно робити, „чують носом” його заступники, - і все!..

- Ні хто інший, як заступник глави Адміністрації Президента України Ганна Герман, запропонувала провести цікаву процедуру під назвою „люстрація”...

- Здається, першими це придумали чехи: якщо є списки „стукачів”, це ще не означає, ніби вони будуть оприлюднені, за умови що людина, чиє прізвище є у цих списках, не претендуватиме на більш-менш високу чиновницьку посаду. До того ж величезна кількість симпатичних людей були завербовані і вони зовсім не „стукали”; менше з тим вони примудрялися завдячуючи своїй завербованості підтримувати власне існування.

Якщо ж говорити про люстрацію стосовно Росії та України...Боюся, така процедура суттєво спізнилася. Так само як і Нюрнбергський процес над Комуністичною партією. Якби він був, скажімо, у році 1993-му, коли були відкриті архіви, коли Борис Єльцін навіть покликав з Великої Британії Володимира Буковського, - Росія була б іншою країною. І Україна теж була б зовсім іншою.

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини

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