Розгляд справи про смерть студента Індила в Шевченківському РУВС

Деснянський районний суд Києва 1 грудня розпочне розгляд кримінальної справи, порушеної щодо двох працівників міліції у зв’язку зі смертю в Шевченківському райуправлінні міліції сторлиці студента Ігоря Індила.

Про це УНІАН повідомили у столичній прокуратурі.

Засіданння суду розпочнеться об 11.30., додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва.

У жовтні в прокуратурі Києва заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.