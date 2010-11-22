ПІДПРИЄМЦІ ПЕРЕКРИЛИ ХРЕЩАТИК

Підприємці, які протестують проти нового Податкового кодексу, повернулися з вулиці Банкової на Майдан Незалежності і перекрили рух по вулиці Хрещатик.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі автомобілі, що рухаються від Бессарабського ринку, змушені повертати на вулицю Городецького.

Також ускладнено рух транспорту на вулиці Інститутській.

За приблизними оцінками, на Майдані зараз перебувають понад 5 тис. учасників акції протесту.

На знак вдячності учасники мітингу поіменно назвали тих народних депутатів, які не голосували за прийняття Податкового кодексу. Разом з тим вони не захотіли називати жодного з депутатів, які голосували за Податковий кодекс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою на минулому тижні. Вони розпочали свою акцію на Майдані Незалежності, після чого ходили до Адміністрації Президента із вимогою до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.