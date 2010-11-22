На Прикарпатті СБУ викрила у хабарництві суддю
13:39, 22 листопада 2010Права людини
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Порушено кримінальну справу
В Івано-Франківській області співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність судді та секретаря судових засідань Калуського міськрайонного суду Калуша Івано-Франківської області.
Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в Івано-Франківській області.
Встановлено, що вони вимагали хабара у місцевого приватного підприємця за закриття кримінальної справи.
За наданою інформацією, співробітники СБУ затримали посадовців у службовому кабінеті судді під час розподілу між ними частини хабара в сумі 1 тис. 500 грн.
Стосовно зловмисників органами прокуратури порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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