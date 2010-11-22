На Прикарпатті СБУ викрила у хабарництві суддю

В Івано-Франківській області співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність судді та секретаря судових засідань Калуського міськрайонного суду Калуша Івано-Франківської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Встановлено, що вони вимагали хабара у місцевого приватного підприємця за закриття кримінальної справи.

За наданою інформацією, співробітники СБУ затримали посадовців у службовому кабінеті судді під час розподілу між ними частини хабара в сумі 1 тис. 500 грн.

Стосовно зловмисників органами прокуратури порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.