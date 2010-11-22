КНДР відкинула резолюцію ООН з прав людини

МЗС КНДР відкинув резолюцію з прав людини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН.

Як передає ГазетаRu, документ засуджує «систематичні грубі порушення прав людини» на півночі Корейського півострова.

Як заявив представник зовнішньополітичного відомства, ця резолюція, внесена на розгляд ЄС і Японією, «є продуктом політичної змови ворожих сил, які не мають ніякого відношення до проблеми захисту і поліпшення ситуації з правами людини».

У КНДР вважають, що на чолі цієї змови стоять США, що «поставили за мету повалити існуючий в народній республіці політичний устрій».

КНДР «послідовно зміцнюватиме соціалістичну систему корейського стилю, що надійно забезпечує захист прав людини», - додав представник МЗС.