У Могилянці невідомі зірвали вечір пам'яті трансгендерних людей

У суботу, 20 листопада, в Київському Центрі візуальної культури Національного університету «Києво-Могилянська академія» ультраправе угрупування зірвало захід "Протидія насильству над трансгендерними людьми", підготовлений спільно з громадською організацією "Інсайт".

Як повідомили УНІАН організатори події, захід планувався як вшанування пам`яті вбитих транссексуалів, передбачалася дискусія й показ фільму режисерки Кімберлі Пірс "Хлопці не плачуть".

Втім, під час перегляду фільму в приміщення спробували увірватись близько десяти людей в медичних масках із газовими балончиками, за припущеннями присутніх, деякі були озброєні ножами. Вдертись далі коридору нападникам не вдалося, перед ними встиг зачинити двері один з організаторів заходу - координатор трансгендерного напрямку ГО "Інсайт" Тимур ЛИСЕНКО. Йому було завдано тілесних ушкоджень, в обличчя бризнули сльозогінним газом. Пізніше Т.ЛИСЕНКА забрала швидка з травмою грудної клітки та опіком очей.

Після інциденту невідомі втекли через вихід НаУКМА. З приміщення Центру візуальної культури всім довелось вийти — зали були заповнені газом, який іще довго вивітрювався.

Представники правоохоронних органів, які прибули на місце події, попередньо кваліфікували дії нападників як "хуліганство". Однак організатори заходу вважають, що атака була здійснена на грунті трансфобії і гомофобії.

"Трансгендерні люди часто піддаються насильству, що здійснюється на грунті ненависті. Згідно з інформацією, опублікованоюна сайті TGEU, за 2008-2010 рік в світі було здійснено не менше 426 вбивств трансгендерних людей. В Україні, через відсутність системи моніторингу і небажання правоохоронних органів класифікувати такі випадки як злочину на грунті ненависті, проблема ксенофобії і насильства на грунті ненависті залишається невидимою", - вважають у ГО "Інсайт".

У громадській організації зазначають, що подібні атаки ультраправих на мирні збори, присвячені правам ЛГБТ (термін, що виник в англійській мові для загального позначення сексуальних меншин, до яких відносяться лесбіянки, геї, бісексуали і трансгендери - УНІАН) і дискримінації, трапляються все частіше. Під час проведення ЛГБТ-фестівалю "Квір-тиждень" в травні 2010 року на одному з кінопоказів двоє чоловіків намагалися пронести димову шашку в кінотеатр "Кінопанорама". У вересні 2009 року під час презентації збірки поезії "120 сторінок Содому" в Львові в театрі ім. Курбаса і в Києві в книжковому магазині "Є" були здійснені напади з боку ультраправих угрупувань. А в ніч на 30 вересня 2009 року в Києві невідомі підпалили арт-центр "Я Галерея", де напередодні обговорювали події довкола антології "120 сторінок Содому" і заборони фільму "Бруно". На стінах спаленої галереї залишилися гомофобні написи нападників.