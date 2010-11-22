Міжнародна конференція в Києві «Удосконалення законодавства і практики щодо забезпечення доступу до архівної інформації в Україні»

Харківська правозахисна група організовує 25-26 листопада 2010 р. міжнародну конференцію в Києві «Удосконалення законодавства і практики щодо забезпечення доступу до архівної інформації в Україні» за участю близько 60 архівістів, дослідників, правників, відомих міжнародних експертів Івана Секея (Угорщина, Архів Відкритого суспільства), Габріеля Суперфіна (Німеччина, Інститут східної історії, Бремен), Арсенія Рогінського (Росія, Міжнародне товариство «Меморіал»).

До цієї конференції видано переклад видання Ради Європи (автори – Шарль Кечкеметі, Іван Секей) «Доступ до архівів» українською мовою, який організатори планують безкоштовно презентувати учасникам конференції.

Конференція буде проходити у Великому залі Інституту філософії НАН України (вул. Трьохсвятительська 4, 4-й поверх) 25 листопада з 10 до 17, 26 листопада – с 10 до 14. Початок реєстрації – 25 листопада о 9.30.

Передбачається обговорення таких питань:

1. Етичні, процедурні та технічні принципи доступу до архівів

2. Огляд Рекомендації № R (2000) 13 Комітету Ради Європи міністрів державам-членам про європейську політику щодо доступу до архівів

3. Загальні керівні принципи для здійснення принципів, якщо національне законодавство і регулювання не у відповідності з Рекомендацією.

4. Огляд законів та внутрішнього регулювання, що стосуються доступу до архівів у країнах Центральної та Східної Європи.

5. Проблеми правового регулювання та практики доступу до архівних документів в Україні. Рекомендації щодо зміни законодавства і практики.

6. Колізія між правом на доступ до архівних документів і правом на приватність.

7. Доступ до архівних документів, що стосуються жертв політичних репресій на території колишнього СРСР та інших пост-комуністичних країн Європи.

Просимо підтвердити Вашу участь і повідомити про тему можливого виступу за електронною адресою zakharove@gmail.com до 23 листопада 2010 р.