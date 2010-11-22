Європа дала Києву План дій зі скасування візового режиму
15:28, 22 листопада 2010Права людини
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Оголосив президент Європейської Ради
Саміт Україна-ЄС схвалив План дій зі скасування візового режиму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ у своїй заяві за результатами проведення саміту Україна-ЄС, який відбувся сьогодні у Брюсселі.
«Із надзвичайним задоволенням сьогодні можу оголосити про План дій для України щодо встановлення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян», - заявив, зокрема, президент Європейської Ради.
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