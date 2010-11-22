23 листопада - 10-00 - Круглий стіл на тему: “Права дитини”. Модератор: Жан-П`єр Розензвег, голова суду у справах неповнолітніх м. Бобіні (Франція), голова організації "Міжнародний захист Дітей". Запрошені: Надзвичайний та Уповноважений Посол Французької республіки в Україні; представник Генерального секретаріату Ради Європи в Україні Аке Петерсен; заст.міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана Толстоухова; голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Макуо (Київський палац дітей та юнацтва, вул. І.Мазепи, 13.). Потрібна акредитація. Телефони: 482 23 71, 482 06 72 , contact@ifu.kiev.ua.