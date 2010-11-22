Янукович обіцяє підписати закон про доступ до інформації
Як тільки його ухвалить ВР
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що підпише закон про доступ до публічної інформації, коли документ ухвалить Верховна Рада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі на прес-конференції за результатами саміту Україна-ЄС.
«Безумовно, як тільки він буде розглянутий у парламенті, він буде підписаний Президентом», - заявив глава держави.
Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що суперечності, які весь час спостерігаються у парламенті, – “це постійний процес, і впливати на порядок денний у мене не завжди виходить”.
При цьому Президент акцентував увагу на тому, що сьогодні пріоритетом порядку денного Верховної Ради є ухвалення закону про державний бюджет на 2011 рік. «Це одне з головних питань. Для того, щоб ми з вами мали можливість модернізувати країну і щоб бюджет мотивував підняття рівня економіки», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.