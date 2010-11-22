Тренінг «Особливості створення та діяльності громадських рад»

Інформаційно-правовий центр «Наше право» запрошує представників інститутів громадянського суспільства для участі у тренінгу «Особливості створення та діяльності громадських рад», який відбудеться 4 грудня 2010 року у місті Львові.

В рамках навчального тренінгу учасники здобудуть знання та навики стосовно процедури створення консультативно-дорадчих органів, практичних механізмів їх безпосередньої діяльності. Окрім цього, в рамках тренінгу будуть детально висвітлені особливості формування нових громадських рад, утворення ініціативних груп з підготовки установчих зборів, тонкощів підготовки і проведення установчих зборів, обрання членів громадських рад, питання забезпечення ефективності їхньої діяльності.

В межах тренінгу будуть проаналізовані актуальні питання застосовування положень Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 р. № 996.

Навчання проводитимуть досвідчені тренери, юристи-практики. Формат тренінгу: інтерактивний тренінг із використання активних методик та практичних кейсів за циклом „колба”. Тривалість навчання – один день.

До участі запрошуються представники інститутів громадянського суспільства (громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об`єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації). Перевага надаватиметься представникам інститутів громадянського суспільства, які поширюють свою діяльність на територію Львівської, Тернопільської, Волинської та Чернівецької областей,

Для участі у тренінгу претендентам необхідно надіслати коротке CV та мотиваційний лист на адресу електронної пошти центру: nashepravo@gmail.com до 28.11.2010 р. Запрошення для участі у тренінгу будуть надіслані не пізніше 29.11.2010 р.