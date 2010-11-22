Янукович зустрінеться з підприємцями, але «як вони хочуть, на 100% не буде»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє на цьому тижні зустрітися із учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу і врахувати їхню думку при ухваленні свого рішення щодо цього закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі.

«Я завжди реагував на будь-які питання, за якими до мене зверталася громадськість. І у цьому випадку я також обов’язково відреагую, і я відреагую лише після того, як отримаю експертний висновок з цього закону», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що у дискусії довкола Податкового кодексу є «велика політична складова».

«І коли кажуть, що в Україні є утиски демократії, – треба приїхати до Києва, подивитися на екрани телевізорів, почитати газети і з’ясувати, що на вулиці постійно йдуть демократичні процеси. Я не хочу говорити, що мені це подобається. Безумовно, я хотів би, щоб будь-які питання, які б ми розглядали, спочатку проходили широке громадське обговорення», - заявив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що сьогодні у питанні Податкового кодексу є різні точки зору, і ця внутрішня дискусія підтверджує, що треба обирати пріоритет, який би об’єднав більшість людей.

«Тому такий пріоритет може визначити лише український народ. Я дослухаюся. Безумовно, я почую і зустрінуся з представниками тих громадських організацій, які сьогодні організували цей процес чи рух. Мені, безумовно, як кажуть, очі в очі, хотілося б від них почути, хоча я добре розумію їхні вимоги. І так, як вони хочуть, на 100% такого не буде», - наголосив глава держави.

Він також зауважив, що «ми від спрощеної системи будемо поступово відходити, переходити на таку систему оподаткування, яка буде мотивувати зростання реальної економіки і виводити українську економіку з тіні».

«Тому мотивації ми будемо для спрощенців створювати обов’язково. Але вони повинні до цього готуватися, що, врешті-решт, прийде той час, коли треба буде переходити на реальний облік. І ми це обов’язково зробимо», - заявив Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві підприємці протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою 18 листопада. Вони розпочали свою акцію на Майдані Незалежності, після чого ходили до Адміністрації Президента із вимогою до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.