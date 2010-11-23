Громадські організації про "рубіж, який у жодному разі не можна переступати"

Українські громадські організації закликали Європейський Союз підтримати демократію в Україні.

Про це йдеться у відкритому листі представників українського громадянського суспільства до європейських установ, текст якого має УНІАН.

“Перетворення України на сучасну європейську демократичну державу – це єдиний можливий спосіб втілити в життя прагнення країни та її народу. Тисячі українців об’єдналися в громадські організації, щоб активно сприяти утвердженню європейських цінностей – демократії, прав людини та верховенства права. На жаль, українська влада виявилася ненадійним партнером: попри всі запевнення в «орієнтації на Європу», вона майже не докладає зусиль для того, щоб змінюватися і служити народу”, – йдеться в листі.

Підписанти вважають прикрим те, що нинішні очільники України, прикриваючись гаслами «стабільності», перетворюються на гнобителів суспільства. “Найважливішими досягненнями останніх років – вільними виборами, свободою самовиявлення і свободою мирних зібрань – нехтують. Місцеві вибори, що відбулися 31 жовтня, не відповідали європейським стандартам. У той час як СБУ переслідує громадські організації, вчених і ЗМІ, її керівник – найбільший український медіа-магнат – у Брюсселі влаштовує розкішну вечерю для європейських політиків”, – заявили вони.

Українські громадські організації закликали європейські установи поставити питання демократії першим на порядку денному зустрічей з представниками України. “Основні цінності мають означити рубіж, який у жодному разі не можна переступати. Засадою економічної інтеграції має стати повага до цих цінностей. Ініціативи, які є безумовно вигідними для українців, як-от безвізовий режим, необхідно втілювати в життя. Проте інші зусилля можуть виявитись безрезультатними через відсутність політичної та економічної свободи: від створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі не виграють ані українці, ані європейські інвестори, доки не буде придушена корупція, усунуті адміністративні перешкоди для економічної діяльності, а судді не стануть безпристрасними арбітрами”, – йдеться у листі.

Громадські діячі закликали європейські установи докладати вдвічі більше зусиль для зміцнення громадянського суспільства та залучати громадянське суспільство до активного діалогу з Україною. “Разом ми можемо зробити великий внесок у виконання завдання, що нині постало перед Україною: не так змінити наших лідерів, як змінити їхній спосіб мислення”, – заявили вони.

Лист підписали представники Української Гельсінської спілки з прав людини, Громадянської мережі ОПОРА, організацій «Демократичний альянс», «МАМА-86», Комітету виборців України, Громадянської асамблеї України, Громадської кампанії “Новий Громадянин”.